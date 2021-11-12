Инициативу по продаже алкоголя по QR-кодам готовы рассмотреть свердловские власти

Инициативу по продаже алкоголя по QR-кодам готовы рассмотреть свердловские власти
Инициативу по продаже алкоголя по QR-кодам готовы рассмотреть свердловские власти
Сегодня, 14:04Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Рассмотреть инициативу бизнеса, касающуюся запрета на продажу алкоголя без QR-кодов готов рассмотреть оперативный штаб Свердловской области.

Ситуация с распространением коронавируса находится на постоянном контроле и правительство старается на нее быстро реагировать, сообщает оперативный штаб со ссылкой на министра АПК региона Артема Бахтерева.

Он отметил, что также правительство следит за соблюдением ограничений.

Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба,сказал Артем Бахтерев.

Напомним, с инициативой введения QR-кодов накануне 11 ноября выступил уральский ресторатор. Сама система начала работать в Свердловской области 30 октября. Она коснулась всех общественных заведений. Теперь при входе в них граждане должны предъявлять QR-код. Не коснулось нововведение только продуктовых магазинов и аптек.

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