О галлюцинациях после прививки от COVID-19 рассказали родственники екатеринбурженки

О галлюцинациях после прививки от COVID-19 рассказали родственники екатеринбурженки
О галлюцинациях после прививки от COVID-19 рассказали родственники екатеринбурженки
Сегодня, 14:47Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
86-летнюю пенсионерку из Екатеринбурга стали мучить галлюцинации после второго компонента вакцины от COVID-19. Родственникам пришлось вызывать скорую помощь.

Внук пенсионерки рассказал, что она всегда отличалась крепким здоровьем и первую прививку перенесла незаметно. А после второго компонента у женщины поднялась высокая температура и начались галлюцинации: ей казались люди и животные, а также слышались звуки.

Галлюцинации продолжались три дня, и родственники приняли решение вызвать скорую помощь. Медики осмотрели бабушку и пояснили, что высокая температура может вызывать временные галлюцинации, а сама вакцина тут ни при чем. Еще через два дня температура у женщины спала и галлюцинации пропали, пишет Ура.ру.

Напомним, пенсионер из Екатеринбурга стал терять память после прививки от коронавируса. После проведенной МРТ выяснилось, что у мужчины рак мозга.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Екатеринбург
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