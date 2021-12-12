658 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

658 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
658 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:27Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
658 новых случаев коронавируса зафиксировано в Свердловской области с 11 по 12 декабря, сообщает оперштаб.

Общее число диагностированных случаев инфекции в регионе достигло 187,4 тысячи человек. По России за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 29,9 тысячи пациентов, за время пандемии зарегистрировано более 10 миллионов заболевших.

454 свердловчанина выписаны за сутки из медучреждений, таким образом число выздоровевших достигло 162,4 тысячи человек. По стране за все время инфекция диагностирована у 8,7 миллиона россиян, из них 31,3 тысячи вылечились за сутки.

36 пациентов умерло от COVID-19 за минувшие сутки на Среднем Урале, всего в Свердловской области скончалось 8 826 пациентов. В России число летальных случаев составляет 289,4 тысячи человек, из них 1,2 тысячи умерли с 11 по 12 декабря.

Свердловская областьРоссиястатистиказаболеваемостькоронавирус
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