658 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Общее число диагностированных случаев инфекции в регионе достигло 187,4 тысячи человек. По России за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 29,9 тысячи пациентов, за время пандемии зарегистрировано более 10 миллионов заболевших.
454 свердловчанина выписаны за сутки из медучреждений, таким образом число выздоровевших достигло 162,4 тысячи человек. По стране за все время инфекция диагностирована у 8,7 миллиона россиян, из них 31,3 тысячи вылечились за сутки.
36 пациентов умерло от COVID-19 за минувшие сутки на Среднем Урале, всего в Свердловской области скончалось 8 826 пациентов. В России число летальных случаев составляет 289,4 тысячи человек, из них 1,2 тысячи умерли с 11 по 12 декабря.