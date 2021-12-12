О тяжелобольных пациентах в ковидных госпиталях рассказали врачи из Екатеринбурга

О тяжелобольных пациентах в ковидных госпиталях рассказали врачи из Екатеринбурга
О тяжелобольных пациентах в ковидных госпиталях рассказали врачи из Екатеринбурга
Сегодня, 11:26Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
В больницах Екатеринбурга реанимации всегда заполнены больными коронавирусом. Врачи рассказали, кто тяжелее всего переносит заболевание.

По словам медиков, течение болезни в эту волну непредсказуемо, много тяжелобольных с хроническими заболеваниями: у больных диабетом сильно поднимается сахар, у гипертоников снижается давление. У большинства наблюдается дыхательная недостаточность. При этом среди привитых пациентов таких случаев единицы.

Врачи рекомендуют соблюдать противоэпидемиологические меры и вакцинироваться от COVID-19, пишет Е1.

Напомним, о единицах привитых пациентов в реанимации ЦГБ № 1 Нижнего Тагила рассказал главврач Александр Павловских. По его словам, чаще всего туда попадают люди из групп риска.

Сюжеты:
Екатеринбург
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