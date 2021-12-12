О тяжелобольных пациентах в ковидных госпиталях рассказали врачи из Екатеринбурга

По словам медиков, течение болезни в эту волну непредсказуемо, много тяжелобольных с хроническими заболеваниями: у больных диабетом сильно поднимается сахар, у гипертоников снижается давление. У большинства наблюдается дыхательная недостаточность. При этом среди привитых пациентов таких случаев единицы.