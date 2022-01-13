Евгений Куйвашев рассказал о планах выхода Свердловской области из «коронакризиса»

О жизни в новых реалиях и ограничения из-за коронавируса рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона поблагодарил всех за понимание и дал прогноз по жизни свердловчан в условиях COVID-19 на 2022 год.

Губернатор Свердловской области назвал 2021 год периодом осознания жизни в новых реалиях. Глава региона подчеркнул, что свердловчанам пришлось приспособиться, прожить какое-то время в ограничениях. Мы оснастили и научились быстро развертывать койки. Наша область имеет полный запас кислорода на тот объем помощи, который необходим, сказал губернатор. Евгений Куйвашев подчеркнул, что свердловчане научились жить в особых условиях пандемии. При этом глава региона отметил, что накладывает ограничения не лично он — только после соответствующих указаний главного санитарного врача Свердловской области. Причем издаёт указы об ограничениях глава региона с большой неохотой. Когда санитарные врачи просят наложить какие-то ограничения, я отбиваюсь до конца. Чтобы, в том числе, поддержать наш малый и средний бизнес, сказал Евгений Куйвашев. Глава региона поблагодарил всех, кто с пониманием отнесся к введению ограничений из-за коронавируса в Свердловской области. Поэтому пиковые волны мы проходили напряженно, но безболезненно. Все зависит от того, как будем прививаться, подытожил губернатор. В Свердловской области ограничения и режим QR-кодов могут ввести после 20 января. Сроки повторного введения QR-кодов в Свердловской области перенесли на 20 января

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