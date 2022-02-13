Соратники Владимира Жириновского по ЛДПР возмутились звонкам о его смерти

Соратники Владимира Жириновского по ЛДПР возмутились звонкам о его смерти
Соратники Владимира Жириновского по ЛДПР возмутились звонкам о его смерти
Вчера, 22:03Коронавирус COVID-19Фото: ЛДПР

В центральном аппарате ЛДПР назвали фейком данные о смерти Жириновского

Центральный аппарат Либерал-демократической партии России назвал фейком появившиеся слухи о смерти политика Владимира Жириновского.

Россиянам звонят неизвестные и сообщают о смерти Владимира Жириновского. В Центральном аппарате ЛДПР это связывают с попыткой уронить авторитета лидера партии в глазах общественности. И открыто заявляют: слухи о смерти политика — ложь.

По заявлению пресс-центра ЛДПР от 13 февраля, Владимир Вольфович хоть и лежит с коронавирусом в больнице, но жив. Он читает газеты, изучает рабочие документы и дает поручения по телефону. Соратники Владимира Жириновского надеются на его скорую выписку.

Напомним, главный либерал-демократ России попал в больницу Москвы 2 февраля с диагнозом коронавирусная инфекция. Несколько позже появилась информация о тесте на штамм «омикрон», который оказался положительным.

Некоторые СМИ, например, РБК, сообщали о подключении пациента к аппарату ИВЛ, но и эти данные в Центральном аппарате ЛДПР опровергают.

До госпитализации сам Жириновский неоднократно заявлял о своей вакцинации от коронавируса. По его словам, он уже 8 раз привился, но в медицинских кругах это назвали игрой на публику.

Сюжеты:
КоронавирусВакцинация от коронавируса в Свердловской области
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