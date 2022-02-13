Соратники Владимира Жириновского по ЛДПР возмутились звонкам о его смерти

Россиянам звонят неизвестные и сообщают о смерти Владимира Жириновского. В Центральном аппарате ЛДПР это связывают с попыткой уронить авторитета лидера партии в глазах общественности. И открыто заявляют: слухи о смерти политика — ложь.
По заявлению пресс-центра ЛДПР от 13 февраля, Владимир Вольфович хоть и лежит с коронавирусом в больнице, но жив. Он читает газеты, изучает рабочие документы и дает поручения по телефону. Соратники Владимира Жириновского надеются на его скорую выписку.
Напомним, главный либерал-демократ России попал в больницу Москвы 2 февраля с диагнозом коронавирусная инфекция. Несколько позже появилась информация о тесте на штамм «омикрон», который оказался положительным.
Некоторые СМИ, например, РБК, сообщали о подключении пациента к аппарату ИВЛ, но и эти данные в Центральном аппарате ЛДПР опровергают.
До госпитализации сам Жириновский неоднократно заявлял о своей вакцинации от коронавируса. По его словам, он уже 8 раз привился, но в медицинских кругах это назвали игрой на публику.