Суточная заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Свердловской области

Суточная заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Свердловской области
Суточная заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Свердловской области
Сегодня, 13:32Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
2 100 случаев заболевания коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Свердловской области. Это на 84 человека меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб.

Всего за время пандемии в регионе зафиксировано почти 400 тысяч случаев COVID-19. С 12 по 13 февраля из больниц выписано 5 002 пациента, общее число выздоровевших составило 260,2 тысячи человек. Также оперштаб диагностировал девять смертельных случаев от инфекции, всего скончалось 10 417 свердловчан.

По России заболеваемость COVID-19 также ежесуточно снижается, количество случаев уменьшилось в разы по сравнению с февралем 2022 года. Так, за сутки коронавирус был зафиксирован у 44,9 тысячи пациентов, за все время число заболевших достигло 17,3 миллиона россиян. За последние 24 часа выписано по выздоровлению 128,6 тысячи пациентов, 596 человек скончалось.

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