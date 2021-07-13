«Можно ли нарушать сроки вакцинации»: мнение врачей Свердловской области

Свердловские врачи рассказали, как быть тем, кто не успел сделать вторую прививку через три недели после первой вакцинации.

Есть исследования, что удлинение интервала между дозами вакцины не влияет на качество иммунного ответа. По словам свердловского эпидемиолога, рекомендуемый интервал — 14–21 день, но он может быть увеличен. Сейчас такие исследования проводятся, официального мнения по этому поводу пока нет, пишет Е1. По словам заведующей одной из поликлиник Екатеринбурга, приблизительно 5% вакцинировавшихся от COVID-19, не вводят второй компонент препарата. Также по данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 12 июля 2021 первым компонентом в Свердловской области привито 741 273 человека. Это значит, что примерно 37 тысяч человек не привились вторым компонентом прививки. Кроме того, уральские медработники рассказали, что, по информации разработчика «Спутника V» Александра Гинцбурга, вторую прививку совершенно не обязательно делать спустя несколько недель после первой дозы. Тем не менее, это не означает, что можно просто так нарушать сроки, иначе возможно нарушение процесса вакцинации. Гинцбург также сообщал, что вторая доза «Спутника V» может быть получена в интервале от трёх недель до шести месяцев и врачи поликлиник должны это знать. Человек мог не вакцинироваться по причине болезни, наличию медотвода, плохого самочувствия или простого нежелания. Если свердловчанин надумал вводить второй компонент менее чем через полгода, ему нужно записаться на вакцинацию, но важно идти туда же, где была получена первая доза «Спутника». Напомним, обязательная вакцинация в Екатеринбурге ещё не введена из-за недостаточного запаса препарата в городе. По словам мэра Екатеринбурга, категории населения, подлежащие обязательной вакцинации, будут определены после получения нужного объёма вакцины. В первую очередь это будут общепит, продажа товаров, услуги такси и так далее. Врач из Москвы: принцип «не навреди» должен соблюдаться при вакцинации от COVID-19

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