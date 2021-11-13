Еще 724 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Еще 724 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Еще 724 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 15:09Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
724 случая коронавируса зарегистрировано в Свердловской области с 12 по 13 ноября, сообщает региональный оперштаб.

Почти у 167 тысяч свердловчан диагностирован COVID-19

За минувшие сутки в Екатеринбурге коронавирус подтвердился у 102 человек. Также инфекция выявлена в Нижнем Тагиле, Ревде, Алапаевске, Нижней Салде и других муниципалитетах региона.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев достигло 166,8 тысячи пациентов. 922 свердловчанина находятся в тяжелом состоянии, из них 502 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По России за последние 24 часа инфекция подтвердилась у 39,2 тысячи человек в 85 регионах страны. За время пандемии COVID-19 выявлен у более чем 9 миллионов пациентов.

Число выздоровевших снижается в Свердловской области

За сутки из больниц было выписано 481 человек, а днем ранее — 502 пациента. Общее число вылечившихся составляет 148,5 тысячи свердловчан.

По стране с 12 по 13 ноября выздоровело 33,8 тысячи человек, за время пандемии — 7,7 миллиона россиян.

Еще 32 свердловчанина скончались за прошедшие сутки

За все время в регионе было зафиксировано 7 856 летальных случаев.

В России число умерших превысило 254 тысячи пациентов, из них 1 241 человек умер за сутки.

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