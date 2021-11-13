Еще 724 случая COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

За минувшие сутки в Екатеринбурге коронавирус подтвердился у 102 человек. Также инфекция выявлена в Нижнем Тагиле, Ревде, Алапаевске, Нижней Салде и других муниципалитетах региона.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев достигло 166,8 тысячи пациентов. 922 свердловчанина находятся в тяжелом состоянии, из них 502 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По России за последние 24 часа инфекция подтвердилась у 39,2 тысячи человек в 85 регионах страны. За время пандемии COVID-19 выявлен у более чем 9 миллионов пациентов.
За сутки из больниц было выписано 481 человек, а днем ранее — 502 пациента. Общее число вылечившихся составляет 148,5 тысячи свердловчан.
По стране с 12 по 13 ноября выздоровело 33,8 тысячи человек, за время пандемии — 7,7 миллиона россиян.
За все время в регионе было зафиксировано 7 856 летальных случаев.
В России число умерших превысило 254 тысячи пациентов, из них 1 241 человек умер за сутки.