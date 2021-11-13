Котят за вакцинацию от COVID-19 раздает депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер

Перевести деньги на телефон, а также подарить котенка, пообещал тем, кто поставит прививку от коронавируса, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

О том, что он вакцинировался «Спутником», депутат сообщил на своей странице в Instagram. Вегнер отметил, что вакцинация очень важна, и объявил конкурс до конца года. Люди, которые сообщат депутату о вакцинации, могут получить от 50 до 500 рублей на телефон, а также котенка. Объявляю конкурс до конца года: каждому десятому, кто вакцинировался начиная с сегодня, сообщил и подтвердил мне, скидываю на телефон 50 рублей, каждому сотому — 100 рублей, каждому 500 — 200 рублей, каждому 1000 — 500 рублей. Ну, а каждому 5000 подарю котёнка, написал Вячеслав Вегнер в соцсети. Напомним, два тагильчанина поспорили в соцсетях, что если один из них не поставит прививку от COVID-19 и не заболеет им в течение двух лет в тяжелой форме, то другой выплатит ему 10 тысяч рублей. В противном случае ему придется потратить такую же сумму на благотворительность. Тагильчане поспорили на 10 тысяч рублей на «легкий» COVID-19 без прививки

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter