Еще 653 случая заражения коронавирусом выявлены в Свердловской области

В Свердловской области за сутки с 12 по 13 декабря зафиксировано 653 случая заболевания коронавирусом. Больше всего случаев выявлено у жителей Екатеринбурга.

Там инфекция подтвердилась у 134 человек. Остальные заболевшие проживают в других муниципалитетах, сообщает оперативный штаб. В общей сложности с начала пандемии в Свердловской области заболели 188 тысяч человек. Отмечается, что 611 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 380 в реанимации, в том числе 293 подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 3,9 тысячи. Из больниц за сутки по выздоровлению выписано 447 человек. Всего выписано 162,9 тысячи человек. Также подтверждено 35 летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 8,8 тысячи человек. В России за сутки подтверждено 29,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Из них у 2,3 тысячи человек инфекция протекает бессимптомно. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 10,04 миллиона человек. Количество выздоровевших насчитывается 8,7 миллиона человек, из них за сутки выписаны 28,5 тысячи человек. Также подтвержден 1121 летальный случай. Всего умерших насчитывается 290,6 тысячи человек.

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