Больше 500 случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области впервые в 2022 году

Больше 500 случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области впервые в 2022 году
Больше 500 случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области впервые в 2022 году
Сегодня, 16:08Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области продолжает расти вторые сутки подряд.

Всплеск заболеваемости COVID-19 вторые сутки фиксируют свердловские медики

Согласно данным оперативного штаба Свердловской области, на 14 января коронавирус подтвердился еще у 536 жителей региона, половина из них — в Екатеринбурге. Суточный прирост по стране составил 23,8 тысячи россиян.

Общее количество свердловчан с диагнозом COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет почти 204,5 тысячи человек. В России в целом количество зафиксированных случаев коронавируса составляет почти 10 миллионов 750 тысячи человек.

Смертность от COVID-19 продолжает снижаться на Среднем Урале

На 14 января в Свердловской области зафиксировано 19 летальных исходов жителей региона с подтвержденным коронавирусом. Суточный прирост умерших от инфекции в России составляет 739 случаев.

Общее количество летальных исходов в Свердловской области — 9,7 тысячи человек, по России — почти 320 тысячи случаев.

Количество излечившихся от COVID-19 набирает положительную динамику

За последние сутки от коронавируса на Среднем Урале излечилось 547 человек. Общее число выписанных достигло 178,6 тысячи свердловчан.

В России суточный прирост излечившихся составил на 14 января почти 25 тысяч случаев. Общее число выписанных пациентов — 9 миллионов 809,3 тысячи россиян.

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Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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