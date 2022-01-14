Обследование школьников на штаммы COVID-19 пройдет в Нижнем Тагиле

Обследование учащихся и педагогического состава на штаммы коронавируса проведет в двух школах и детском саду в Нижнем Тагиле Роспотребнадзор.

О том, что в гимназии № 18 Роспотребнадзор будет проводить массовое обследование на коронавирус 19 и 20 января, сообщила редакции TagilCity.ru мама одного из учеников. Обследование будет бесплатным, родителям нужно написать добровольное согласие или отказ от ПЦР-теста, пояснила тагильчанка. Эту информацию редакции подтвердили в Нижнетагильском отделении управления Роспотребнадзора. Однако там отметили, что исследования в городе будут проводиться только в двух школах и одном детском саду. Это не связано с какими-то большим количеством заболевания в учреждениях. Исследования проводятся не только в Нижнем Тагиле, но и других крупных городах Свердловской области: Первоуральске, Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Будет проведена диагностика различных штаммов коронавируса, определение носителей инфекции. Обследовано будет более полутора тысяч человек, рассказал редакции TagilCity.ru заместитель начальника Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора Юрий Огнев. Он отметил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею таких исследований. Напомним, вакцина для детей и подростков от коронавируса начнет поступать в оборот в России на следующей неделе. Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter