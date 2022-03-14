О новом опасном виде омикрона заявил эпидемиолог из Екатеринбурга

По словам эксперта, новый вид быстро распространяется в Европе и в Китае, власти вводят локдаун. Скорость роста заболеваемости по сравнению с первым видом омикрона выше на 80%.
При этом, вакцинация не дает полную защищенность от вируса, возможность повторного заболевания очень высока. Александр Соловьев рекомендует свердловчанам соблюдать все противоэпидемиологические меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и гигиену рук.
Напомним, с 10 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял в регионе все ограничения по коронавирусу, кроме масочного режима. Причиной стало снижение заболеваемости.