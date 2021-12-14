Коронавирус подтвержден еще у 641 жителя Свердловской области

За сутки с 13 по 14 декабря в Свердловской области подтверждено 634 новых случая коронавирусной инфекции. Всего заболевших в регионе насчитывается почти 189 тысяч человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 443 человека. В общей сложности с начала пандемии выздоровели более 163 тысяч человек. Также подтвержден 31 летальный случай. Всего умерших в регионе насчитывается почти 8,9 тысячи человек, сообщает оперативный штаб региона. В России за сутки выявлено 28,3 тысячи случаев заболевания, из них у 1,8 тысячи инфекция не имеет выраженных симптомов. Всего зараженных с начала пандемии насчитывается 10,07 миллиона человек. Количество выздоровевших возросло до 8,80 миллиона человек. Из них за сутки с 13 по 14 декабря выписаны 34,08 тысячи человек. Кроме того, подтверждено 1334 летальных случая от коронавируса. В общей сложности коронавирус унес жизни 291,7 тысячи россиян.

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