О неготовности Свердловской области к «омикрону» заявил врач из Екатеринбурга

О неготовности Свердловской области к «омикрону» заявил врач из Екатеринбурга
О неготовности Свердловской области к «омикрону» заявил врач из Екатеринбурга
Сегодня, 11:08Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
О неготовности к распространения нового штамма «омикрон» в Свердловской области, а также в целом по России, заявил врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

Бессмысленно думать, что штамм не проберется в регион, считает врач. По его словам, сначала люди также думали и о коронавирусе, пишет Е1.

Он отметил, что вирус уже разошелся и, вероятно, в Свердловской области он уже есть. Соловьев добавил, что сдерживающих факторов для распространения вируса нет, а также, что большинство стран Европы уверены в доминировании штамма к концу декабря.

Эксперт уверен, что смягчать ковидные ограничения в таком случае несвоевременно. С реакцией на происходящее, говорит Соловьев, уже итак идет опоздание. Послабления в режиме, по его мнению, сейчас делаются для ослабления возмущения граждан из-за введения QR-кодов и обязательной вакцинации. Он считает это странным, так как и по ОРВИ, говорит Соловьев, ситуация неблагополучная. Он уверен, что детей нужно переводить на дистант, так как много детей часами с ОРВИ сидят в поликлиниках, а среди них есть и коронавирус.

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