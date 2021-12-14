О неготовности Свердловской области к «омикрону» заявил врач из Екатеринбурга

О неготовности к распространения нового штамма «омикрон» в Свердловской области, а также в целом по России, заявил врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

Бессмысленно думать, что штамм не проберется в регион, считает врач. По его словам, сначала люди также думали и о коронавирусе, пишет Е1. Он отметил, что вирус уже разошелся и, вероятно, в Свердловской области он уже есть. Соловьев добавил, что сдерживающих факторов для распространения вируса нет, а также, что большинство стран Европы уверены в доминировании штамма к концу декабря. Эксперт уверен, что смягчать ковидные ограничения в таком случае несвоевременно. С реакцией на происходящее, говорит Соловьев, уже итак идет опоздание. Послабления в режиме, по его мнению, сейчас делаются для ослабления возмущения граждан из-за введения QR-кодов и обязательной вакцинации. Он считает это странным, так как и по ОРВИ, говорит Соловьев, ситуация неблагополучная. Он уверен, что детей нужно переводить на дистант, так как много детей часами с ОРВИ сидят в поликлиниках, а среди них есть и коронавирус. Первый случай завоза омикрон-штамма COVID-19 из России выявлен в Южной Кореи

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter