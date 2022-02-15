Более 4,8 тысячи человек заболели COVID-19 в Свердловской области за сутки

Более 4,8 тысячи человек заболели COVID-19 в Свердловской области за сутки
Более 4,8 тысячи человек заболели COVID-19 в Свердловской области за сутки
Сегодня, 16:20Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

Свердловская область побила рекорд по заболеваемости COVID-19

В Свердловской области растет заболеваемость COVID-19. Суточный показатель на 15 февраля перевалил 4,8 тысячи случаев инфицирования.

На Среднем Урале, по данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки подтверждено более 4,8 тысяч диагнозов по COVID-19. Это больше, чем днем ранее, на 300 случаев. Общая численность заболевших в регионе составила почти 294 тысячи человек.

Выписали с больничного за последние 24 часа 1008 пациентов. Победивших COVID стало больше, на 15 февраля это уже более 204 тысяч человек. А вот госпитализированных в инфекционных стационарах прибавилось сразу на 919.

Фото:стопкоронавирус.рф

Смертельных случаев за сутки зарегистрировано только семь. Это меньше, чем днем ранее на три летальных исхода. Общее количество умерших в Свердловской области перевалило за 10,1 тысячи жителей.

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