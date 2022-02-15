Более 4,8 тысячи человек заболели COVID-19 в Свердловской области за сутки

На Среднем Урале, по данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки подтверждено более 4,8 тысяч диагнозов по COVID-19. Это больше, чем днем ранее, на 300 случаев. Общая численность заболевших в регионе составила почти 294 тысячи человек.