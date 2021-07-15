Два детских отделения медцентра «Бонум» закрывают из-за COVID-19 в Екатеринбурге

Два детских отделения медцентра «Бонум» закрывают из-за COVID-19 в Екатеринбурге
Два детских отделения медцентра «Бонум» закрывают из-за COVID-19 в Екатеринбурге
Сегодня, 15:58Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Два филиала детского реабилитационного центра «Бонум» в Екатеринбурге, находящиеся на улице Бардина и на Краснокамской, перепрофилируют для лечения больных COVID-19. 16 июля 2021 года они будут работать последний день.

Некоторые направления в клиниках закрываются полностью, в том числе ортопедическое. Из-за этого пациенты останутся без процедур, пишет Е1.

В регистратуре «Бонума» рассказали, что работать они не будут предположительно до 15 августа 2021 года. Всё будет зависеть от уровня заболеваемости в городе.

В оперштабе заверяют, что пациенты будет оказано лечение в других филиалах центра — на улицах Хохрякова, Попова и в сысертском посёлке Луч, а также в отделениях Областной детской клинической больницы и Екатеринбургского перинатального центра.

Напомним, в Екатеринбурге в связи с ростом количества заболевших вновь перепрофилируют Свердловской областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн. На борьбу с коронавирусом отдали не отдельные корпуса больниц, а хирургическое отделение, которое в последние месяцы принимало свердловчан на плановые операции.

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Екатеринбург
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