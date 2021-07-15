Празднование Дня Металлурга в Нижнем Тагиле отменено из-за COVID-19

Празднование Дня Металлурга в Нижнем Тагиле отменено из-за COVID-19
Празднование Дня Металлурга в Нижнем Тагиле отменено из-за COVID-19
Сегодня, 18:02Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
День металлурга в Нижнем Тагиле не состоится из-за непростой эпидемиологической обстановки в городе. Праздник должен был состояться 18 июля 2021 года.

Из-за роста заболевания коронавирусом, а также в связи с указом губернатора Свердловской области об отмене массовых мероприятий, в День металлурга в Нижнем Тагиле отменены все праздничные мероприятия, в том числе и салют, сообщила пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.

Также недавно стало известно, что в Нижнем Тагиле отменят и День города. 15 июля 2021 года мэр Владислав Пинаев во время очередного собрания заявил, что решение об отмене Дня города примут в ближайшее время.

Напомним, в Первоуральске День города и День металлурга городские власти решили объединить в один день и провести в онлайн-формате. «Живой» частью мероприятия станут лишь два салюта, которые запустят вечером с двух разных площадок.

Сюжеты:
КоронавирусНижний Тагил
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