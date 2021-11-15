143 протокола на нарушителей антиковидных мер составлено за неделю в Нижнем Тагиле

Рейды по проверке соблюдения антикоронавирусных ограничений и противоэпидемических мер продолжаются в Нижнем Тагиле. Так, за одну неделю в городе составлено 143 протокола в отношении нарушителей.

В составе контрольных групп работают полицейские, специалисты Роспотребнадзора, администраций районов и города. Всего было проинспектировано 148 единиц транспорта, а также 446 объектов торговли, сообщает пресс-служба администрации города. Как рассказали участники групп, в большинство объектов граждане допускаются при наличии QR-кодов, а также масок. Однако были выявлены нарушения. По результатам антиковидных рейдов, проходивших с 6 по 15 ноября, правоохранители составили 135 протоколов за невыполнение правил поведения во время ЧС или угрозе ее возникновения. Еще 8 протоколов горожане получили за несоблюдение масочного режима. Напомним, в Нижнем Тагиле, как и по всей Свердловской области, действует режим QR-кодов. Это означает, что в общественные места нельзя попасть без наличия кода. Однако мера не касается продуктовых магазинов и аптек. «Где логика» и «Полный аут»: где и как проверяют QR-коды в Нижнем Тагиле

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