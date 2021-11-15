143 протокола на нарушителей антиковидных мер составлено за неделю в Нижнем Тагиле

143 протокола на нарушителей антиковидных мер составлено за неделю в Нижнем Тагиле
143 протокола на нарушителей антиковидных мер составлено за неделю в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:39Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Рейды по проверке соблюдения антикоронавирусных ограничений и противоэпидемических мер продолжаются в Нижнем Тагиле. Так, за одну неделю в городе составлено 143 протокола в отношении нарушителей.

В составе контрольных групп работают полицейские, специалисты Роспотребнадзора, администраций районов и города. Всего было проинспектировано 148 единиц транспорта, а также 446 объектов торговли, сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказали участники групп, в большинство объектов граждане допускаются при наличии QR-кодов, а также масок. Однако были выявлены нарушения.

По результатам антиковидных рейдов, проходивших с 6 по 15 ноября, правоохранители составили 135 протоколов за невыполнение правил поведения во время ЧС или угрозе ее возникновения. Еще 8 протоколов горожане получили за несоблюдение масочного режима.

Напомним, в Нижнем Тагиле, как и по всей Свердловской области, действует режим QR-кодов. Это означает, что в общественные места нельзя попасть без наличия кода. Однако мера не касается продуктовых магазинов и аптек.

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Нижний Тагил
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