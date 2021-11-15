QR-коды со студентов потребовали в УрФУ в Екатеринбурге

Письма с просьбами загрузить QR-коды в личный кабинет студента или данные о прививке от коронавируса получили студенты УрФУ в Екатеринбурге. Они опасаются, что вуз готовится к пропускной системе по кодам.

В целях организации безопасной среды для получения образования и мониторинга эпидемиологической ситуации просим Вас в срок до 20.11.2021 г. включительно воспользоваться специальным разделом в Личном кабинете студента и загрузить, в соответствии с указанными требованиями, QR-код о пройденной вакцинации или перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании, указано в письме. По словам одной из студенток вуза письма начали приходить еще утром. Я опасаюсь, что это шаг к тому, что скоро сделают пропуск по кодам в университет. Был же указ, что вузы вводят систему на свое усмотрение, рассказала TagilCity.ru одна из студенток. Она считает, что систему могут ввести после Нового года, когда университет должен вернуться на очное обучение, и главным критерием допуска станут именно QR-коды. На данный момент, по мнению девушки, руководство собирает информацию, чтобы узнать, сколько студентов уже вакцинировались или переболели коронавирусом. Напомним, система QR-кодов действует в Свердловской области с 30 октября 2021 года. На данный момент предъявлять их требуется в любом общественном месте, торговых центрах, рынках, салонах красоты и так далее. Мера не коснулась только общественного транспорта, аптек и продуктовых магазинов. При этом в Роспотребнадзоре поднимается вопрос о том, чтобы ввести коды повсеместно. QR-коды предложили ввести повсеместно в Роспотребнадзоре

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