Роспотребнадзор смягчил ограничения по COVID-19

15 ноября в законную силу вступил документ о новых правилах проведения массовых мероприятий в России. Теперь закрытые помещения разрешается заполнять до 70%, однако с рядом нюансов.

Массовые мероприятия с 15 ноября разрешается проводить при заполняемости зала на 70%, при этом у всех посетителей должны быть QR-коды для подтверждения прохождения полного курса вакцинации от коронавируса. Помимо этого, такие электронные пропуски должны быть и у всех организаторов мероприятий. Изменения в постановлении об ограничениях из-за пандемии COVID-19 за подписью Анны Поповой уже вступили в законную силу. Напомним, законопроект о внедрении QR-кодов в качестве пропусков на различные массовые мероприятия и места общественного пользования был внесен на рассмотрение в Госдуму на прошлой неделе. Парламентарии предлагают сделать данные документ обязательным лишь на время. QR-коды предложили ввести повсеместно в Роспотребнадзоре

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