На вопрос об обязательной вакцинации детей от COVID-19 ответили в Екатеринбурге

По ее словам, несмотря на то, что число школьников, заболевающих коронавирусом увеличилось, прививки ставить будут только добровольно, сообщила Сибирцева на пресс-конференции в эфире Е1.
Родителям, которые хотят поставить прививки детям, рекомендуется сделать это в ближайшее время, заявила Сибирцева. Она отметила, что сейчас ажиотаж на вакцинацию снизился, а потому в поликлиниках и торговых центрах нет очередей.
Напомним, школьников Свердловской области планируется начать прививать после выпуска соответствующих рекомендаций. Пока точные даты старта вакцинации не называются.