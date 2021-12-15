На вопрос об обязательной вакцинации детей от COVID-19 ответили в Екатеринбурге

На вопрос о том, будет ли обязательной вакцинация детей от коронавируса, ответила вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева.

По ее словам, несмотря на то, что число школьников, заболевающих коронавирусом увеличилось, прививки ставить будут только добровольно, сообщила Сибирцева на пресс-конференции в эфире Е1. Родителям, которые хотят поставить прививки детям, рекомендуется сделать это в ближайшее время, заявила Сибирцева. Она отметила, что сейчас ажиотаж на вакцинацию снизился, а потому в поликлиниках и торговых центрах нет очередей. Напомним, школьников Свердловской области планируется начать прививать после выпуска соответствующих рекомендаций. Пока точные даты старта вакцинации не называются. Как будет проходить детская вакцинация от коронавируса в Свердловской области

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