«Самый жар пандемии»: эпидемиолог из Екатеринбурга рассказал о подъемах COVID-19

О развитии коронавируса, этапе эпидемии и как будет складываться ситуация дальше рассказал врач из Екатеринбурга.

Сначала пандемии в сутки выявлялись десятки случаев заражения коронавирусом в Свердловской области, на данный момент регион дошел уже до 700 случаев, рассказывает врач. Несмотря на снижение, по его словам, к начальной стадии в 100 случаев область не вернулась. Он утверждает, что эпидемиологический процесс продолжается и коронавирус только наращивает свой потенциал. Кроме того, ничего хорошего не предвещает и ситуация с изменчивостью, считает врач. Однако страна уже дошла до момента, когда начали болеть молодые люди и дети. У вируса имеется значительный эпидемический потенциал за счет замен, которые произошли в его геноме, объясняет врач. Это говорит о том, что рост продолжится. «Омикрон», новый штамм, по словам медика, вызывает опасения, так как он развивается быстрее. На данный момент уровень заболеваемости, утверждает врач, держится на высоком уровне и появляются новые варианты. Кроме того, он отметил, что идет становление эпидемического штамма, вирус продолжает развиваться. Также врач объяснил, что «волны» заболеваемости как из называют не дают истинного снижения. По его словам, нельзя отменять ограничения, когда наблюдается небольшое снижение заболеваемости. Меня всегда это удивляет. Что отменять, если у нас все показатели заболеваемости зашкаливают? Мы как раз входим в самый жар пандемии, говорит врач. Он добавил, что будут появляться новые штаммы. На это влияет число граждан, которые еще не болели или не привились. Проходя через такие организмы, говорит врач, вирус становится сильнее, пишет Е1.

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