«Омикрон» подтвердился у четырех жителей Свердловской области

«Омикрон» подтвердился у четырех жителей Свердловской области
«Омикрон» подтвердился у четырех жителей Свердловской области
Сегодня, 13:49Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Новый штамм коронавируса «Омикрон» пришел и в Свердловскую область. Инфекция подтвердилась уже у четырех свердловчан.

По данным оперативного штаба Свердловской области, «Омикрон» был лабораторно подтвержден у четырех свердловчан. В настоящий момент медики проводят все необходимые противоэпидемиологические меры с инфицированными и их близкими.

Ранее новый штамм был зафиксирован в 40 регионах страны. В Свердловской области данные случаи — первые.

По словам медиков и инфекционистов, вакцина от коронавируса активна и против «омикрона». В настоящий момент у 63,7% россиян выработан коллективный иммунитет к коронавирусу.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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