«Омикрон» подтвердился у четырех жителей Свердловской области

По данным оперативного штаба Свердловской области, «Омикрон» был лабораторно подтвержден у четырех свердловчан. В настоящий момент медики проводят все необходимые противоэпидемиологические меры с инфицированными и их близкими.
Ранее новый штамм был зафиксирован в 40 регионах страны. В Свердловской области данные случаи — первые.
По словам медиков и инфекционистов, вакцина от коронавируса активна и против «омикрона». В настоящий момент у 63,7% россиян выработан коллективный иммунитет к коронавирусу.