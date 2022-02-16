Почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Почти 5 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 17:54Коронавирус COVID-19Фото: Pixabay
4 997 свердловчан заболели коронавирусом с 15 на 16 февраля. Это больше, чем днем ранее почти на 200 случаев.

Общее количество заболевших в регионе за время пандемии вплотную приблизилось к отметке в 299 тысяч человек. Выздоровели и отправились домой за сутки 1 015 человек.

Госпитализировано с 15 на 16 февраля было 630 свердловчан. В общем по России опасной инфекцией заразились 165 тысяч человек, умерло 692 россиянина.

Напомним, что 17 февраля школьники Свердловской области возвращаются к очной форме обучения. А с 15 февраля были возобновлены индивидуальные занятия в музыкальных школах и школах искусств.

Сюжеты:
Коронавирус
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