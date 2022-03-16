Второй день подряд на Урале за сутки выявлено менее 2 тысяч случаев COVID-19

Второй день подряд на Урале за сутки выявлено менее 2 тысяч случаев COVID-19
Второй день подряд на Урале за сутки выявлено менее 2 тысяч случаев COVID-19
Сегодня, 14:05Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Менее двух тысяч случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области. Такой показатель сохраняется в регионе уже второй день.

В частности, подтверждено 1,8 тысячи случаев. Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге. Там специалисты подтвердили 691 случай заражения. Остальные инфицированные проживают в других муниципалитетах, в том числе и Нижнем Тагиле.

В общей сложности в регионе с начала пандемии 405,7 тысячи человек переболели коронавирусом. Из них 275,3 тысячи уже выздоровели. За сутки из больниц выписаны 5,1 тысячи пациентов.

При этом в тяжелом состоянии остаются 343 человека, еще у двух тысяч состояние расценивается как средней тяжести.

Также подтверждено восемь летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 14 438 человек.

Сюжеты:
Коронавирус
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