726 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

726 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки с 15 по 16 ноября в Свердловской области. Общее число инфицированных уральцев сейчас составляет 169 028 человек.

За время пандемии из госпиталей Свердловской области по выздоровлению выписано 150 009 человек. За последние сутки вылечились 492 свердловчанина. 931 человек находится в тяжелом состоянии, 591 проходит лечение в реанимации, 470 подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 34 летальных случая от коронавируса. Всего в регионе скончалось уже 7 951 человек. В России с начала пандемии скончались 257 837 человек, на лечении остаются 1 939 126 человек. С 15 по 16 ноября в стране выявлено 36 818 новых случаев коронавируса. За время пандемии заразились 9 145 912 человек, 7 846 448 выписаны по выздоровлению.

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