726 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

За время пандемии из госпиталей Свердловской области по выздоровлению выписано 150 009 человек. За последние сутки вылечились 492 свердловчанина. 931 человек находится в тяжелом состоянии, 591 проходит лечение в реанимации, 470 подключены к аппаратам ИВЛ.
За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 34 летальных случая от коронавируса. Всего в регионе скончалось уже 7 951 человек. В России с начала пандемии скончались 257 837 человек, на лечении остаются 1 939 126 человек.
С 15 по 16 ноября в стране выявлено 36 818 новых случаев коронавируса. За время пандемии заразились 9 145 912 человек, 7 846 448 выписаны по выздоровлению.