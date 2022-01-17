Социологи оценили возможность ковидных протестов в России

В Агентстве стратегических коммуникаций (АСК) оценили вероятность забастовки среди россиян в 2022 году из-за ограничений, связанных с COVID-19, как низкую. Эксперты считают, что жители не будут выражать активное недовольство, так как на полноценные ограничения у властей нет «ни физических, ни психологических ресурсов»

Как сообщает издание NEWS.ru, темпы заболеваемости среди россиян стабильны и предсказуемы, поэтому новых более строгих ограничений не ожидается. Ведь ничего, кроме социального раздражения, это не вызовет. От введения строгих ограничений правительство удерживает распространение штамма «омикрон», который, по информации экспертов, протекает в более лёгкой форме и способен заменить другие штаммы вируса. Эксперты АСК выразили уверенность, что в нынешнем году Россия достигнет требуемых показателей по вакцинации против COVID-19. По мнению авторов доклада, продолжение внедрения QR-кодов повысит влияние противников вакцинации. Они активнее станут пользоваться более жесткой риторикой, используя выражения «сегрегация», «геноцид», «чипизация» и «фашизм». «Это по сути является коллективной сублимацией общественного недовольства существующим общественно-политическим строем, социальной политикой, формированием сословного общества», — заключили в АСК.

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