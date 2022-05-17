Детские лагеря вернутся к доковидному режиму работы в Свердловской области

Детские лагеря вернутся к доковидному режиму работы в Свердловской области
Детские лагеря вернутся к доковидному режиму работы в Свердловской области
Вчера, 21:33Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Детские лагеря в Свердловской области в 2022 году впервые с начала пандемии коронавируса будут работать со 100% заполняемостью, смены будут продолжаться до трёх недель. Всего в регионе откроется 1271 лагерь.

Перед сменой все сотрудники лагерей будут протестированы, во всех помещениях, предназначенных для отдыха, будут находиться защитные и дезинфицирующие средства, сообщили в департаменте информационной политики.

В нынешнем году в лагеря смогут приехать 450 тысяч детей. В большинстве детских учреждений открытие первой смены состоится 1 июня.

Кроме того, в 2022 году свердловские дети и подростки смогут поехать во всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», «Океан» и международный «Артек».

Напомним, в конце апреля 2022 года в Нижнем Тагиле началась запись в летние лагеря с дневным пребыванием для детей от 6,5 до 17 лет.

Сюжеты:
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