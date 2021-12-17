Коронавирус в Свердловской области подтвержден еще у 629 человек за сутки

В целом по России за сутки выявлено 27,7 тысячи случаев заболевания. При этом у 2,1 тысячи человек оно протекает бессимптомно. Всего в стране подтверждено с начала пандемии 10,15 миллиона случаев заражения. За сутки из больниц по выздоровлению выписаны 37,4 тысячи человек. В общей сложности количество вылечившихся составляет 8,91 миллиона человек. За сутки также скончались 1080 человек. Всего за время пандемии зарегистрировано 295,1 тысячи смертей.