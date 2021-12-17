Коронавирус в Свердловской области подтвержден еще у 629 человек за сутки

Всего число заболевших составляет 190,6 тысячи человек с начала пандемии. Количество выздоровевших возросло до 165 тысяч человек, из них за минувшие сутки из больниц выписан 431 человек, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Также подтверждено 32 летальных случая. Всего коронавирус унес жизни почти 9 тысяч уральцев.
В целом по России за сутки выявлено 27,7 тысячи случаев заболевания. При этом у 2,1 тысячи человек оно протекает бессимптомно. Всего в стране подтверждено с начала пандемии 10,15 миллиона случаев заражения. За сутки из больниц по выздоровлению выписаны 37,4 тысячи человек. В общей сложности количество вылечившихся составляет 8,91 миллиона человек. За сутки также скончались 1080 человек. Всего за время пандемии зарегистрировано 295,1 тысячи смертей.