Коронавирус в Свердловской области подтвержден еще у 629 человек за сутки

Коронавирус в Свердловской области подтвержден еще у 629 человек за сутки
Коронавирус в Свердловской области подтвержден еще у 629 человек за сутки
Сегодня, 14:19Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Еще 629 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Свердловской области за сутки с 16 по 17 декабря.

Всего число заболевших составляет 190,6 тысячи человек с начала пандемии. Количество выздоровевших возросло до 165 тысяч человек, из них за минувшие сутки из больниц выписан 431 человек, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Также подтверждено 32 летальных случая. Всего коронавирус унес жизни почти 9 тысяч уральцев.

В целом по России за сутки выявлено 27,7 тысячи случаев заболевания. При этом у 2,1 тысячи человек оно протекает бессимптомно. Всего в стране подтверждено с начала пандемии 10,15 миллиона случаев заражения. За сутки из больниц по выздоровлению выписаны 37,4 тысячи человек. В общей сложности количество вылечившихся составляет 8,91 миллиона человек. За сутки также скончались 1080 человек. Всего за время пандемии зарегистрировано 295,1 тысячи смертей.

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