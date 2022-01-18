Еще почти 600 свердловчан заболели коронавирусом

Еще у 597 человек в Свердловской области был подтвержден коронавирус за сутки с 17 по 18 января 2022 года. В общей сложности число заболевших с начала пандемии составила 206,7 тысячи человек.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Екатеринбурге. Там зараженных насчитывается 321 человек. Остальные случаи приходятся на остальные муниципалитеты региона, в том числе и Нижний Тагил, сообщает оперативный штаб региона. Отмечается, что 346 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 174 помещены в реанимации. Количество больных в состоянии средней тяжести составляет 1,6 тысячи. Из больниц по выздоровлению выписано 778 человек. Всего выздоровевших насчитывается 181,5 тысячи человек. Также подтверждено 20 летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 9,7 тысячи человек. В России за сутки подтверждено 31,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. У 5 тысяч человек болезнь протекает без выраженных симптомов. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 10,86 миллиона человек. При этом количество вылечившихся составляет 9,9 миллиона. За минувшие сутки из больниц после лечения выписаны 24,5 тысячи пациентов. Кроме того, подтверждено 688 летальных случаев. В общей сложности пандемия унесла жизни 322,6 тысячи россиян.

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