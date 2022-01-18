О всплеске заражений «омикроном» в УрФО предупредил полпред Якушев

О всплеске заражений «омикроном» в УрФО предупредил полпред Якушев
О всплеске заражений «омикроном» в УрФО предупредил полпред Якушев
Сегодня, 12:31Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
К волне заражений новым штаммом коронавируса «омикрон» призвал готовиться полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время оперативного совещания.

Властям регионов поручено обеспечить наличие необходимых лекарств в аптеках, сообщается на сайте полпредства.

На совещании также отмечалось, что во всех уральских регионах в последние дни наблюдается всплеск заболеваемости. Коэффициент распространения коронавируса увеличился до 1,26. Это ниже среднего по России. Он составляет 1,5.

Кроме того, ход вакцинации во время новогодних каникул замедлился. На данный момент темпы вновь растут. По информации на 14 января 2022 года, в УрФО 50% жителей полностью привиты. Это 6,2 миллиона человек.

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