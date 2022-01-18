Поручения из-за первых случаев «омикрона» дал губернатор Евгений Куйвашев

Поручения из-за первых случаев «омикрона» дал губернатор Евгений Куйвашев
Поручения из-за первых случаев «омикрона» дал губернатор Евгений Куйвашев
Сегодня, 11:03Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Усилить меры по противодействию коронавирусу поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что распространение нового штамма коронавируса «омикрон» должно быть сдержано.

Сегодня мы стоим на пороге новой волны заболеваемости коронавирусом. Очевидно, что этого нам не избежать. Мы должны успеть принять исчерпывающие меры, чтобы затормозить распространение нового штамма — омикрон. Это вопрос безопасности, здоровья и жизни людей,сказал Евгений Куйвашев на совещании с ведущими экспертами здравоохранения.

В связи с этим губернатор поручил усилить работу call-центров, чтобы подготовить их к максимальному наплыву звонков.

По словам замгубернатора Павла Крекова, ранее центры могли одномоментно принимать до 6 тысяч звонков. На данный момент рассматривается возможность увеличения этого показателя до 20 тысяч. Кроме того, всем муниципальным образованиям поручено выделить муниципальные телефоны и указать их номера на сайтах. На данный момент также проводятся с сотовыми операторами переговоры по созданию дополнительных call-центров. Они будут работать по номеру 122, сообщает департамент информационной политики региона.

Ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун заявила, что вуз готов направить в центры и больницы студентов на помощь.

Также Евгений Куйвашев одним из приоритетных направлений по предотвращению новой волны коронавируса называет вакцинацию, в том числе и повторную. Он добавил, что должны быть нарощены объемы тестирования, сохранен резерв коек, лекарств и кислорода.

Материалы по теме:
Свердловская областьстатистикакоронавируспандемияомикрон
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы