Стало известно о симптомах «Омикрона» у детей

В ближайшие недели в России может начаться рост заболеваемости «Омикроном». Опасен ли он для детей, рассказал московский врач-иммунолог.

По прогнозам ряда экспертов, вспышка респираторных заболеваний в России начнется в ближайшие две-три недели. Кроме привичного гриппа ждут уже известные науке штаммы COVID-19, в том числе смертельную опасную «Дельту» и высокопатогенный «Омикрон». Первый из них приводит к смерти пациентов чаще, чем второй, отмечают эксперты из всемирной организации здравоохранения. Однако поберечься все же стоит, ведь заболевают люди самого разного возраста. Дети — не исключение. По словам генерального директора Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Николая Крючкова, симптоматика «Омикрона» у несовершеннолетних мало чем отличается от присущей ОРВИ. Свердловский врач рассказал о коварстве и симптомах «Омикрона» При легкой форме заболевания ощущается першение в горле и слабость. При этом температура тела редко повышается выше 38 градусов. Также возможны: боль в животе, жидкий стул, тошнота. А при более сложном течении — одышка, сильный сухой кашель, посинение носогубного треугольника вкупе с вялостью и заторможенностью рефлексов. Переболевшие коронавирусом дети не застрахованы от повторного заболевания, как и взрослые люди, добавил Николай Крючков. Локдаун в России врядли будет возможным. Для этого нет ни физических, ни психологических ресурсов, отмечают «Новые Известия» со ссылкой на NEWS.ru. Уровень прироста заболеваемости является стабильным и предсказуемым, поэтому принятие более строгих ограничений не требуется, так как это не вызовет ничего, помимо раздражения у населения, полагают социологи.

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