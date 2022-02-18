Больше 5 тысяч случаев коронавируса подтверждено за сутки в Свердловской области

Больше 5 тысяч случаев коронавируса подтверждено за сутки в Свердловской области
Больше 5 тысяч случаев коронавируса подтверждено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 15:00Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
В Свердловской области за сутки с 17 по 18 февраля подтверждено 5019 новых случаев заболевания коронавирусом. В Екатеринбурге число зараженных самое высокое и составляет 1,4 тысячи человек.

Остальные случаи приходятся на другие города региона, в том числе и Нижний Тагил. Всего в области число заболевших с начала пандемии достигло 308,6 тысячи человек.

Отмечается, что 580 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Из них 316 человек помещены в реанимацию, в том числе 243 не могут дышать самостоятельно без помощи ИВЛ. Состояние еще 4,8 тысячи человек оценивается как средней тяжести.

По выздоровлению из больниц за сутки выписано 1034 человек. В общей сложности после коронавируса вылечились 207,1 тысячи человек.

Подтверждено восемь летальных случаев. Всего умерших насчитывается 10,1 тысячи.

В России за сутки подтверждено 180 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 198 тысяч пациентов. Также подтверждено 784 летальных исхода.

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