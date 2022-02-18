Больше 5 тысяч случаев коронавируса подтверждено за сутки в Свердловской области

Остальные случаи приходятся на другие города региона, в том числе и Нижний Тагил. Всего в области число заболевших с начала пандемии достигло 308,6 тысячи человек.
Отмечается, что 580 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Из них 316 человек помещены в реанимацию, в том числе 243 не могут дышать самостоятельно без помощи ИВЛ. Состояние еще 4,8 тысячи человек оценивается как средней тяжести.
По выздоровлению из больниц за сутки выписано 1034 человек. В общей сложности после коронавируса вылечились 207,1 тысячи человек.
Подтверждено восемь летальных случаев. Всего умерших насчитывается 10,1 тысячи.
В России за сутки подтверждено 180 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 198 тысяч пациентов. Также подтверждено 784 летальных исхода.