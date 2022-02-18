Как в Нижнем Тагиле вызвать врача на дом при коронавирусе и не сойти с ума

Попасть в поликлинику при подозрении на ковид

Если у пациента есть все признаки коронавируса, Минздрав не рекомендует обращаться за помощью к медикам самостоятельно — а именно, идти в поликлинику. Можно попросить кого-то из знакомых или родственников вызвать врача на дом, обратившись в регистратуру местной лечебницы. При себе у того, кто будет вызывать пациенту на дом врача, должны быть данные больного и номер его медицинского полиса. В поликлинике, и такое бывает, могут потребовать копии или оригиналы документов.