Как в Нижнем Тагиле вызвать врача на дом при коронавирусе и не сойти с ума

Как в Нижнем Тагиле вызвать врача на дом при коронавирусе и не сойти с ума
Как в Нижнем Тагиле вызвать врача на дом при коронавирусе и не сойти с ума
Сегодня, 12:50Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
При любом подозрении на коронавирус (а сейчас даже насморк с температурой считаются симптомами ковида) Минздрав рекомендует вызывать врача на дом. Редакция TagilCity.ru составила подробный список рекомендаций, как позвонить в поликлинику и вызвать участкового медика домой в Нижнем Тагиле.

Пятая волна коронавируса взмыла вверх резким скачком заболеваемости. У входа в поликлиники скапливаются очереди, люди часами ждут приема у терапевта в коридорах лечебниц, не соблюдая дистанцию. При этом, никто не даст гарантии, что рядом в очереди нет больного ковидом. В ряде случаев столпотворения в медицинских учреждениях можно избежать простым нажатием кнопки смартфона — а именно, вызвать врача на дом. Особенно, если есть симптомы ковида или подозрение на инфицирование после контакта с коронавирусным больным.

Редакция TagilCity.ru подготовила для своих читателей ряд рекомендаций, при которых позвонить в поликлинику и вызвать участкового врача на дом станет легче.

При каких симптомах можно вызвать врача на дом взрослому

Рекомендации по вызову как скорой помощи, так и участкового врача на дом при подозрении на ковид, прописаны в документах Минздрава РФ. Так, согласно памятке ведомства, вызывать участкового из районной поликлиники желательно в следующих случаях:

  • если есть температура выше 37,2 градусов;
  • если есть типичные признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.

Помимо этого, существуют и особые случаи, когда вызов врача на дом при симптомах ковида становится необходим:

  • беременность;
  • возраст пациента старше 65 лет;
  • хронические болезни или патологии — если существует риск тяжелых осложнений при заболевании коронавирусом (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические заболевания);
  • контакт с больными ковидом;
  • приезд из мест с неблагополучной по коронавирусной инфекции обстановкой.

В каком случае надо вызывать скорую при коронавирусе и подозрении на ковид

Однако, не стоит забывать, что при ряде других симптомов ожидание врача из поликлиники на дом может иметь печальные последствия. Тогда встает вопрос о вызове бригады скорой медицинской помощи. Список симптомов, с которыми необходимо вызывать скорую, выглядит так:

  • резкое ухудшение самочувствия или обострение каких-либо симптомов спустя несколько часов после вызова врача или до его прихода;
  • при температуре свыше 38,5 градусов;
  • при болях в груди;
  • при чувстве нехватки воздуха.

Диспетчер скорой помощи во время беседы с больным проведет опрос и либо перенаправит вызов в поликлинику по месту жительства больного, либо отправит на дом бригаду экстренной или неотложной помощи.

Как вызвать врача при коронавирусе и при подозрении на ковид

Болезнь в большинстве случаев начинается внезапно, поэтому нельзя знать заранее, когда придется обратиться к медикам за помощью. Расскажем четыре варианта вызова врача на дом при симптомах коронавируса. Какой из них ближе вам — решайте сами.

Вызвать врача из поликлиники по телефону

В данном случае придется набраться терпения и запастись бутербродами и чаем. Если вы сами в состоянии вызвать терапевта, то будьте готовы к длительному ожидаю или дозвону. Из-за роста количества заболевших возросла и нагрузка на систему медицинского обслуживания. Не у каждого хватает терпения нажимать одни и те же кнопки по несколько сотен раз.

Конечно, если в вашем смартфоне есть функция автоматического дозвона после трех неудавшихся вызовов, тогда можно включить телефон на громкую связь и нажать «автодозвон». Аппарат может разрядиться и нагреться от долгого ожидания ответа оператора из поликлиники, но зато так вы сохраните свои нервы.

Если вызвать врача на дом пытается кто-то из ваших близких, а вы даже говорить не в состоянии, тогда лучше взвесить все «за» и «против», выбирая между вызовом терапевта и звонком в скорую помощь.

Позвонить в колл-центр для вызова врача на дом

В Свердловской области работает так называемый «Информационно-консультативный центр», «Контакт-центр» или «Колл-центр». Работа этих удаленных медицинских консультативных организаций направлена на прием вызовов врача на дом и запись на прием (заявки) к врачу в государственные медицинские организации Свердловской области и муниципальные лечебницы на территории региона. При звонке на номер кол-центра время ожидания сокращается в разы — до минут.

Перед соединением с оператором включается автоинформатор с сообщением о порядке работы кол-центра. Все разговоры записываются. В ходе беседы проводится опрос пациента относительно цели его звонка и имеющихся симптомов заболевания.

Попасть в поликлинику при подозрении на ковид

Если у пациента есть все признаки коронавируса, Минздрав не рекомендует обращаться за помощью к медикам самостоятельно — а именно, идти в поликлинику. Можно попросить кого-то из знакомых или родственников вызвать врача на дом, обратившись в регистратуру местной лечебницы. При себе у того, кто будет вызывать пациенту на дом врача, должны быть данные больного и номер его медицинского полиса. В поликлинике, и такое бывает, могут потребовать копии или оригиналы документов.

Вызвать врача на дом через интернет

Такую функцию президент России Владимир Путин поручил проработать главам регионов на местах — к 31 марту на портале «Госуслуги» появится кнопка, нажав которую можно будет вызвать терапевта на дом. Приоритетом будет являться то, что вызов будет зафиксирован в личном кабинете пациента, поэтому проблем с оформлением больничного листа по коронавирусу не возникнет. Некоторые поликлиники Нижнего Тагила такую услугу уже оказывают.

Какие вопросы задает оператор при вызове врача на дом

При обращении в поликлинику и колл-центр по телефону, пациенту придется ответить на ряд вопросов, которые так или иначе помогут оператору определить тяжесть течения заболевания и решить вопрос о срочности вызова медика. Не исключением бывают случаи, когда пациенты с тяжелой формой течения заболевания вызывают врача из поликлиники на дом, хотя ситуация требует незамедлительного вмешательства медиков скорой помощи. Но чаще всего происходит наоборот. Итак, список вопросов, на которых предстоит ответить пациенту с подозрением на коронавирус:

  • температура тела;
  • наличие хронических заболеваний;
  • возраст пациента;
  • наличие одышки (затрудненности дыхания);
  • посещение ранее врачом на дому (посещение поликлиники), длительность симптомов;
  • COVID-19 подтвержден лабораторно или нет

В кол-центрах помимо этих основных параметров, могут задать при необходимости уточняющие вопросы. В зависимости от ответов, звонок больного набирает определенное количество баллов. От 7 баллов и выше — пациенту требуется экстренная госпитализация, от 4 до 6 баллов — стационарное лечение, менее трех баллов — амбулаторное лечение, то есть, на дому. Такой порядок прописан в методических рекомендациях Минздрава Свердловской области.

Как вызвать врача на дом в Нижнем Тагиле

Вызвать врача из районной поликлиники можно позвонив по номерам регистратуры.

Дзержинский район

ГБУЗ СО «Городская больница № 1 г. Нижний Тагил», ул. Окунева, 30, 8 (3435) 38-44-99

Ленинский район

ГАУЗ СО «Демидовская городская больница», ул. Горошникова, 37, 8 (3435) 41-97-57

ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 3 г. Нижний Тагил», Липовый тракт, 30а, регистратура 8 (3435) 96-05-05, 8 (3435) 48-64-94

Тагилстроевский район

ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 4 г. Нижний Тагил», ул. Новострой, 24 регистратура 8 (3435) 41-18-10, 8 (3435) 21-12-12 (call-центр).

Горячие линии по коронавирусу

  • Единый кол-центр для вызова врача на дом в Свердловской области — 122
  • Федеральная горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 200-01-12
  • Горячая линия Роспотребнадзора по ковиду в Свердловской области: 8 (800) 555-49-43
  • Горячая линия Минздрава Свердловской области: 8 (343) 312-08-81

Медики напоминают, что лучшим средством профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация. В Нижнем Тагиле поставить прививку от коронавируса, а также как подготовиться к вакцинации и пройти ревакцинацию, можно сразу в нескольких местах.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивКоронавирус
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