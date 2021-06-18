Общегородской выпускной отменён в Нижнем Тагиле

Форму выдачи аттестатов об окончании 11 классов каждая школа определит сама. Валерий Суров отметил, что лучше всего отмечать выпускной не всей параллелью, а индивидуально в каждом классе.
Не задействовать здесь смешивание детских коллективов — ни в коей мере. Ну, и желательно, конечно, чтобы мероприятия проводились в тех помещениях, в которых на сегодняшний день есть все средства безопасности, которые необходимыдобавил вице-мэр по социальной политике.
Недавно из-за новой волны COVID-19 общегородской выпускной был отменён в Екатеринбурге. Кроме того, в области отменили ряд массовых мероприятий, в том числе уличные фестивали «Мята» и «Боль».
Для выявления нарушителей масочного режима в Нижнем Тагиле полиция вновь начнёт регулярные рейды в общественных местах.
Напомним, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Свердловской области ухудшается с середины июня 2021 года. В городской больнице № 1 снова открыли стационар для больных коронавирусом в средней и тяжёлой формах.