Общегородской выпускной отменён в Нижнем Тагиле

Не задействовать здесь смешивание детских коллективов — ни в коей мере. Ну, и желательно, конечно, чтобы мероприятия проводились в тех помещениях, в которых на сегодняшний день есть все средства безопасности, которые необходимыдобавил вице-мэр по социальной политике.