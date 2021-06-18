Общегородской выпускной отменён в Нижнем Тагиле

Общегородской выпускной отменён в Нижнем Тагиле
Общегородской выпускной отменён в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:08Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
Причиной отмены выпускного в Нижнем Тагиле стала тревожная ситуация с коронавирусом в городе, сообщает вице-мэр по социальной политике Валерий Суров.

Форму выдачи аттестатов об окончании 11 классов каждая школа определит сама. Валерий Суров отметил, что лучше всего отмечать выпускной не всей параллелью, а индивидуально в каждом классе.

Не задействовать здесь смешивание детских коллективов — ни в коей мере. Ну, и желательно, конечно, чтобы мероприятия проводились в тех помещениях, в которых на сегодняшний день есть все средства безопасности, которые необходимыдобавил вице-мэр по социальной политике.

Недавно из-за новой волны COVID-19 общегородской выпускной был отменён в Екатеринбурге. Кроме того, в области отменили ряд массовых мероприятий, в том числе уличные фестивали «Мята» и «Боль».

Для выявления нарушителей масочного режима в Нижнем Тагиле полиция вновь начнёт регулярные рейды в общественных местах.

Напомним, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Свердловской области ухудшается с середины июня 2021 года. В городской больнице № 1 снова открыли стационар для больных коронавирусом в средней и тяжёлой формах.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьотменавыпускнойНижний Тагилкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы