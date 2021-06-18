Почти в два раза выросла заболеваемость COVID-19 в России

Почти в два раза выросла заболеваемость COVID-19 в России
Почти в два раза выросла заболеваемость COVID-19 в России
Сегодня, 14:56Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
За последние две недели заболеваемость коронавирусом в России выросла почти в два раза.

Всего случаев заболевания в России за последние сутки — 17 262. Из больниц по выздоровлению выписано 10 954 человека. Смертельных исходов — 453. За весь период по России заболели 5 281 309 человек, выздоровели 4 850 659 человек, скончалось — 128 445 человек. В Свердловской области за последние сутки выздоровели 144 человека, а скончалось — 13 человек.

В пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзор проводит усиленный контроль прибывших граждан из неблагополучных регионов с помощью стационарного и переносного тепловизионного движения.

С 31 декабря 2019 года по состоянию на 16 июня 2021 года был произведён досмотр 20 647 920 человек. За этот период выявили 1039 человек с признаками инфекционных заболеваний. Во всех случаях провели полный комплекс мер, который позволил не допустить осложнений, сообщает оперштаб по коронавирусу в Свердловской области.

Медицинское наблюдение организовано за всеми прибывающими. Также их анкетируют и передают под медицинское наблюдение по месту жительства. В целом по всей России за 2020 год под медицинским наблюдением находилось 11 788 183 человека, по данным на 16 июня 2021 года контроль осуществляется в отношении 584 574 человек.

Для людей, которые клинически здоровы и не имеющих возможностей изолированного проживания, в регионах РФ существует 351 обсерватор, рассчитанный на 34 397 мест. Из них развёрнуто 107 обсерваторов на 23 133 места, где сейчас размещено 1723 человека.

Напомним, что в июне 2021 года в Свердловской области снова открывают больницы для больных коронавирусной инфекцией. Так, например, в Екатеринбурге перепрофилируют Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн.

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