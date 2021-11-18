На невыдачу QR-кода после коронавируса пожаловался екатеринбуржец

Напомним, система QR-кодов была введена в Свердловской области с 30 октября. Теперь при посещении общественных мест, общепита, салонов красоты, фитнес-центров и других, необходимо предъявлять коды. В начале ноября после обновления Госуслуг произошел массовый сбой, после которого QR-коды россиян стали действовать вместо одного года 6 месяцев. Однако в течение дня сбой был устранен.