На невыдачу QR-кода после коронавируса пожаловался екатеринбуржец

На невыдачу QR-кода после коронавируса пожаловался екатеринбуржец
На невыдачу QR-кода после коронавируса пожаловался екатеринбуржец
Сегодня, 11:11Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Переболевший коронавирусом житель Екатеринбурга не может получить QR-код. Его жалобы на Госуслугах остаются без ответа.

Мужчина проходил лечение в ГБ № 36 Екатеринбурга. Там он пробыл три недели, а затем был выписан и наблюдался в больнице № 7. С момента выписки прошло два месяца, однако мужчина так и не получил QR-код, пишет Ура.ру.

Обращения в больницу, по словам мужчины, не принесли результата. Там ему заявили, что нужно жаловаться на Госуслугах. Однако несколько отправленных жалоб остались без ответа. Мужчина заявил, что он в отчаянии.

Напомним, система QR-кодов была введена в Свердловской области с 30 октября. Теперь при посещении общественных мест, общепита, салонов красоты, фитнес-центров и других, необходимо предъявлять коды. В начале ноября после обновления Госуслуг произошел массовый сбой, после которого QR-коды россиян стали действовать вместо одного года 6 месяцев. Однако в течение дня сбой был устранен.

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