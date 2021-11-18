На принудительную вакцинацию от COVID-19 пожаловались тагильчане

На принудительную вакцинацию от COVID-19 пожаловались тагильчане
На принудительную вакцинацию от COVID-19 пожаловались тагильчане
Сегодня, 16:04Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
На принудительную вакцинацию пожаловались жители Нижнего Тагила. По результатам опроса, проведенного Центром управления регионом (ЦУР), из 1105 респондентов 13% проживают в городе. Еще 44% из Екатеринбурга и 43% из других населенных пунктов.

Специалисты установили, что 36% участников болели или болеют на данный момент. При этом 35% опрошенных заявили, что коронавирус выявлен у родственников. Почти половина респондентов уверена, что угроза от инфекции значительная, пишет Е1.

В ЦУР отметили, что самым страшным последствием пандемии опрошенные считают неуверенность в завтрашнем дне. Таковых оказалось 49%. Вторыми по частоте стали стресс, агрессия и нервозность. Этот вариант выбрали 34%. На третьем месте негативных результатов находится болезнь близких — 28%.

Среди опрошенных вакцинировались 37%. Больше половины считают, что это важно. Однако 28% граждан заявили о принуждении. Еще 12% планируют сделать прививку, а 81% не готовы это сделать.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
вакцинацияНижний Тагилкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы