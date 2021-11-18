На принудительную вакцинацию от COVID-19 пожаловались тагильчане

На принудительную вакцинацию пожаловались жители Нижнего Тагила. По результатам опроса, проведенного Центром управления регионом (ЦУР), из 1105 респондентов 13% проживают в городе. Еще 44% из Екатеринбурга и 43% из других населенных пунктов.

Специалисты установили, что 36% участников болели или болеют на данный момент. При этом 35% опрошенных заявили, что коронавирус выявлен у родственников. Почти половина респондентов уверена, что угроза от инфекции значительная, пишет Е1. В ЦУР отметили, что самым страшным последствием пандемии опрошенные считают неуверенность в завтрашнем дне. Таковых оказалось 49%. Вторыми по частоте стали стресс, агрессия и нервозность. Этот вариант выбрали 34%. На третьем месте негативных результатов находится болезнь близких — 28%. Среди опрошенных вакцинировались 37%. Больше половины считают, что это важно. Однако 28% граждан заявили о принуждении. Еще 12% планируют сделать прививку, а 81% не готовы это сделать. На продавцов фальшивых справок о вакцинации пожаловались екатеринбуржцы

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