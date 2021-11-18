В скандальном карпинском морге объяснили выдачу тел умерших от COVID-19 в мешках

В скандальном карпинском морге объяснили выдачу тел умерших от COVID-19 в мешках
В скандальном карпинском морге объяснили выдачу тел умерших от COVID-19 в мешках
Сегодня, 12:03Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
В скандальном морге Карпинска объяснили, почему тела умерших от коронавируса, родственники могут получать по-разному: в традиционном виде или в мешке с хлоркой.

Неразбериха с выдачей тел умерших от коронавируса случилась из-за постановления Роспотребнадзор и рекомендации Минздрава: первое действовало в самом начале пандемии и предписывало выдавать родственникам тела умерших от COVID-19 в мешках и закрытых гробах, сообщает ЕАН со ссылкой на специалиста ЦГБ Карпинска.

Сейчас постановление Роспотребнадзора отменено, но остались рекомендации федерального Минздрава. Многие морги продолжают выдавать тела умерших от коронавируса в закрытых гробах, не одевая тело, и не гримируя его.

В морге Карпинска родственникам предлагают выход: при выдаче тела умершего от COVID-19, они должны подписать бумагу, что предупреждены о возможной опасности (считается, что тело может быть переносчиком коронавируса). В этом случае тело скончавшегося выдадут в традиционном виде.

Но, как оказалось, так бывает не всегда в Карпинске: санитары морга отказались слушать доводы родственников умершего, которые ссылались на возможность подписать согласие и получить тело в традиционном виде. Сотрудники заявили, что «тело их отца безо всякой одежды положат в мешки, засыплют хлоркой и выдадут в закрытом гробу».

Напомним, скандал в морге Карпинска произошел летом прошлого года, когда выяснилось, что были перепутаны тела умерших. Выданное тело было похоронено под чужой фамилией.

Сюжеты:
Коронавирус
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