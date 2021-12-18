626 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 130 екатеринбуржцев, а также жителей Нижнего Тагила, Полевского, Горноуральского ГО, Режа и других муниципалитетов региона. 539 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, 275 из них подключены в реанимациях к аппаратам ИВЛ.
За все время пандемии зарегистрировано 191,2 тысячи случаев инфицирования.
В России за сутки коронавирус зафиксирован у 27,4 тысячи человек, таким образом число заболевших достигло 10,1 миллиона пациентов.
435 из них было выписано за прошедшие сутки.
По стране с 17 по 18 декабря из больниц выписано 38 тысяч россиян, за все время выздоровели 8,9 миллиона человек.
За время пандемии от инфекции скончалось 9 024 свердловчанина.
В России за минувшие сутки умерло от новой коронавирусной инфекции 1 076 человек, всего зарегистрировано 296,1 тысячи летальных случаев.