626 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

539 свердловчан находятся в тяжелом состоянии

За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 130 екатеринбуржцев, а также жителей Нижнего Тагила, Полевского, Горноуральского ГО, Режа и других муниципалитетов региона. 539 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, 275 из них подключены в реанимациях к аппаратам ИВЛ.