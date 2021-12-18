От 60 до 400 тысяч рублей обходится лечение больного COVID-19 в Свердловской области

Стоимость лечения одного больного коронавирусом в Свердловской области обходится в 60-400 тысяч рублей. Именно столько платит фонд социального страхования за каждого госпитализированного с COVID-19.

Стоимость лечения больных от коронавируса в стационаре озвучил главврач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков на заседании коллегии в администрации города. От 60 до 400 тысяч рублей платит за пациента Фонд социального страхования, пишет издание «Царьград». По словам Малькова, иногда этой суммы не хватает для лечения тяжело больных коронавирусом свердловчан. За последние сутки в Свердловской области было зафиксировано 626 случаев заболевания коронавирусом. 35 свердловчан по состоянию на 18 декабря скончались от этой инфекции. 626 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

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