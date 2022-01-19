Секретарем отделения партии «Единой России» в Нижнем Тагиле стал Владислав Пинаев

Собрание «единоросов» в Нижнем Тагиле состоялось 18 января. Одним из пунктов повестки дня были выборы секретаря городского отделения партии. Им стал мэр Владислав Пинаев, ранее занимавший этот пост. За его кандидатуру проголосовали единогласно.
Изменился и состав политического совета. По словам градоначальника, туда включили сразу нескольких деятельных людей, а вывели не проявлявших какой-то особой активности, сообщает Ура.Ру.
Среди новичков главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников, директор школы № 100 Дмитрий Язовский, директор цирка Руслан Марчевский, застройщики Илья Баянкин и Георгий Полевщиков, директор Горно-металлургического колледжа Михаил Холкин, координатор проекта «Народный контроль» Илья Силяев и другие.
Напомним, выборы губернатора Свердловской области и состава Думы Нижнего Тагила состоятся в сентябре. По новым правилам, депутатов будут избирать по одномандатным округам.