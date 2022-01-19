Секретарем отделения партии «Единой России» в Нижнем Тагиле стал Владислав Пинаев

Секретарем отделения партии «Единой России» в Нижнем Тагиле стал Владислав Пинаев
Секретарем отделения партии «Единой России» в Нижнем Тагиле стал Владислав Пинаев
Сегодня, 11:11Коронавирус COVID-19Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Нижнетагильское отделение партии «Единая Россия» обновило список политического совета. Туда вошли представители самых различных профессий.

Собрание «единоросов» в Нижнем Тагиле состоялось 18 января. Одним из пунктов повестки дня были выборы секретаря городского отделения партии. Им стал мэр Владислав Пинаев, ранее занимавший этот пост. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

Изменился и состав политического совета. По словам градоначальника, туда включили сразу нескольких деятельных людей, а вывели не проявлявших какой-то особой активности, сообщает Ура.Ру.

Фото:"Единая Россия"

Среди новичков главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников, директор школы № 100 Дмитрий Язовский, директор цирка Руслан Марчевский, застройщики Илья Баянкин и Георгий Полевщиков, директор Горно-металлургического колледжа Михаил Холкин, координатор проекта «Народный контроль» Илья Силяев и другие.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области и состава Думы Нижнего Тагила состоятся в сентябре. По новым правилам, депутатов будут избирать по одномандатным округам.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьмэрглаваПинаевНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы