Секретарем отделения партии «Единой России» в Нижнем Тагиле стал Владислав Пинаев

Собрание «единоросов» в Нижнем Тагиле состоялось 18 января. Одним из пунктов повестки дня были выборы секретаря городского отделения партии. Им стал мэр Владислав Пинаев, ранее занимавший этот пост. За его кандидатуру проголосовали единогласно.