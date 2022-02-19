Количество вновь выявленных случаев COVID-19 у свердловчан выше 4,5 тысячи

Количество вновь выявленных случаев COVID-19 у свердловчан выше 4,5 тысячи
Количество вновь выявленных случаев COVID-19 у свердловчан выше 4,5 тысячи
Сегодня, 16:21Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области продолжает держаться на отметке выше 4,5 тысячи случаев в сутки. При этом в больницах региона остается почти 5 тысяч свердловчан.

За последние сутки прирост больных ковидом в Свердловской области составил 4,6 тысячи случаев

Наибольшее количество инфицированных COVID-19 свердловчан — в Екатеринбурге. Там суточный прирост заболевших равен 1027 человек. В больницах региона на 19 февраля остаются почти 5 тысяч свердловчан, из них 595 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 333 в реанимационно-анестезиологических отделениях. 256 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

В целом по России суточный прирост вновь инфицированных составил больше 179 тысяч случаев, еще 15 тысяч человек госпитализированы.

За все время пандемии в России количество заболевших составляет 15 миллионов 200 тысяч человек, из них — 313,3 тысячи свердловчан.

За последние сутки от коронавируса скончалось 10 жителей Свердловской области

Общее число летальных исходов от ковида в регионе составляет 10 188 случаев.

Суточный прирост умерших от коронавируса в России — почти 800 человек. В целом с начала пандемии от инфекции скончалось 344,7 тысячи россиян.

Больше тысячи свердловчан выписаны из стационаров по выздоровлению от коронавируса

Общее число вылечившихся составляет 208,2 тысячи жителей Свердловской области.

На 19 февраля в России излечилось от COVID-19 191,1 тысячи человек. Общее количество россиян, поборовших инфекцию, составляет 15,2 миллиона случаев.

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Коронавирус
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