Еще 743 новых случая COVID-19 подтверждено в Свердловской области

С начала пандемии в регионе заболели инфекцией 171,2 тысячи человек.
Число выздоровевших увеличилось до 151,5 тысячи человек. За сутки по выздоровлению из больниц выписано 508 человек.
Также за сутки подтверждено 34 летальных случая. В общей сложности от коронавируса в Свердловской области скончались 7940 уральцев.
В России за прошедшие сутки подтверждено 37,1 тысячи случаев коронавируса. Отмечается, что у 2,4 тысячи человек заболевание проявляется без клинических проявлений. Всего в стране зафиксировано 9,25 миллиона случаев. Число выздоровевших увеличилось до 7,95 миллиона человек. За сутки из больниц выписаны 37 тысяч человек. Еще 1,2 тысячи человек скончались от коронавируса в России. Всего с начала пандемии умерли 261,5 тысячи человек.