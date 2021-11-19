Еще 743 новых случая COVID-19 подтверждено в Свердловской области

Еще 743 новых случая COVID-19 подтверждено в Свердловской области
Еще 743 новых случая COVID-19 подтверждено в Свердловской области
Сегодня, 14:21Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
За минувшие сутки с 18 по 19 ноября в Свердловской области подтверждено 743 новых случая заражения коронавирусом.

С начала пандемии в регионе заболели инфекцией 171,2 тысячи человек.

Число выздоровевших увеличилось до 151,5 тысячи человек. За сутки по выздоровлению из больниц выписано 508 человек.

Также за сутки подтверждено 34 летальных случая. В общей сложности от коронавируса в Свердловской области скончались 7940 уральцев.

В России за прошедшие сутки подтверждено 37,1 тысячи случаев коронавируса. Отмечается, что у 2,4 тысячи человек заболевание проявляется без клинических проявлений. Всего в стране зафиксировано 9,25 миллиона случаев. Число выздоровевших увеличилось до 7,95 миллиона человек. За сутки из больниц выписаны 37 тысяч человек. Еще 1,2 тысячи человек скончались от коронавируса в России. Всего с начала пандемии умерли 261,5 тысячи человек.

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