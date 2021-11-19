О безопасности предъявления документов с QR-кодом заявил Евгений Куйвашев

На претензию свердловчанина в Instagram о том, что при предоставлении документов данные оказываются у любого охранника торгового центра, губернатор заявил об отсутствии угрозы.
Речь идет лишь о том, чтобы сверить инициалы из документа, удостоверяющего личность, с данными в сертификате о прививке. Вы не должны передавать документ в руки охраннику, написал Куйвашев.
Он уточнил, что теперь список документов расширен, а потому посетители могут предоставлять не только паспорт, но и, например, водительские права.
Пользователь также указал на то, что теперь закрыты все эвакуационные выходы и в случае возникновения ЧС людям будет сложно выйти.
На это губернатор сказал, что людей будут при необходимости выводить через все доступные выходы и с проходом через «свободные» зоны это никак не связано. При этом обратно людей будут запускать именно через COVID-free зоны.