QR-коды для посещения ВУЗов студентами обсуждают власти в Екатеринбурге

Мера призвана убедить учащихся ВУЗов пройти полную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, сообщил на закрытом совещании с руководством университетов и институтов Екатеринбурга замглавы Свердловской области Павел Креков.
По общему уровню вакцинации в регионе пока отстают люди преклонного возраста и студенты. В этой связи Креков поручил Минобразованию области продумать схему реализации пропускного режима в учреждения по QR-кодам.
Студентов УрФУ уже обязали до 20 ноября 2021 года предоставить на специальном интернет-сервисе информацию о наличие или отсутствии у них QR-кодов.