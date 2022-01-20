Все дискотеки и вечеринки запрещены в Свердловской области

Все дискотеки и вечеринки запрещены в Свердловской области
Все дискотеки и вечеринки запрещены в Свердловской области
Сегодня, 16:53Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Любые дискотеки и вечеринки запрещены в Свердловской области в связи с приходом штамма «омикрон» в регион.

Об этом рассказал вице-губернатор Павел Креков, поясняя новые изменения в указе губернутора. Данные решения были приняты в связи со значительно более высокой заразностью штамма «омикрон» в сравнении с предыдущими штаммами.

Что сейчас должно отсутствовать — это разного рода дискотеки и подвижности, которые чаще всего проходят в ресторанах и ночных клубах,подчеркнул Креков.

Концертно-театральные мероприятия в регионе теперь разрешено проводить только на специализированных площадках, где возможно рассадить зрителей на необходимом расстоянии при 75-процентной заполняемости зала.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьограничениякоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы